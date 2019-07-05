اخبار الرياضه

رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد الناصر الصباح، خطابا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يفيد برفع الإيقاف عن في الكويت بشكل نهائي على المستوى الخارجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ المراحل الثلاث من خارطة الطريق، المتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها.

هذا بجانب اعتماد النظام الأساسي للاتحادات وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وأخيراً اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وإجراء انتخابات مجلس إدارتها.

يذكر أن اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية، قد أشرفت على تنفيذ خارطة الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا