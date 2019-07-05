جارديان: أستون فيلا يستهدف تريزيجيه "المصري" وليس الفرنسي المعتزل!

يراقب نادي أستون فيلا الإنجليزي الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق قاسم باشا التركي، والذي يشارك حاليًا بقميص منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، املًا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي استعراضها لأبرز تحركات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات، ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن نادي أستون فيلا يستهدف بجدية التعاقد مع المصري تريزيجيه.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أستون فيلا رصد ميزانية تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني لصفقات الميركاتو الحالي، بدأت بدفع 14 مليونًا للتعاقد مع مات تارجيت من صفوف فريق ساوثامبتون.

وأكمل تقرير الصحيفة أن الخطوة المقبلة في ميركاتو أستون فيلا ستكونبالتحرك تجاه التعاقد مع تريزيجيه، وأضاف كاتب التقرير مازحًا أن الهدف هو تريزيجيه لاعب المنتخب المصري، وليس المهاجم الفرنسي المعتزل البالغ من العمر 41 عامًا.

ويعد تريزيجيه هدفًا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قدم جلطة سراي وفنربخشة عملاقا الكرة التركية عروضًا للتعاقد معه، كما راقبه نادي ليون الفرنسي قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية.