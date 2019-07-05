يفتتح المنتخب المغربي مباريات الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب بنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام الدولي. منتخب المغرب يلعب المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ياسين بونو الدفاع: دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي الوسط الدفاعي والهجومي: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط الهجوم : يوسف النصيري Advertisements كما أعلن الفرنسي ميشيل دوسييه تشكيل المنتخب البنيني لمواجهة المغرب والذي جاء كالتالي: حراسة المرمى: كاسيفا خط الدفاع: أديليهو، أدينون، فيردون خط الوسط: إيمورو، أديوتي، سيسينجو، سيبو ماما خط الهجوم: سوكو، بوتي، جوديل دو سو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثمن نهائي أمم إفريقيا.. المغرب تواجه بنين.. التشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.