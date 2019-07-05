فولفسبورج يحتفظ بجهود فيجورست

مدد نادي فولفسبورج، عقد المهاجم فوتر فيجورست، هداف الفريق في الموسم الماضي، حتى عام 2023.

ولحق فيجورست بالثنائي جوشوا جويلافوجي وجيروم روسيلون في توقيع عقود التمديد مع فولفسبورج، فيما وصفه المدير الرياضي مارسيل شايفر بأنه "خبر جيد إلى حد ما"، على الموقع الإلكتروني للنادي.

وانضم فيجورست لصفوف فولفسبورج، قادما من نادي ألكمار الهولندي في 2018، وسجل 17 هدفا في 34 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

وقال فيجورست "عندما حضرت إلى فولفسبورج في الصيف الماضي، أدركت سريعا أن انتقالي كان قرارا سليما".

ونوه "أنا وعائلتي سعداء هنا وأستمتع بكل لحظة أتواجد فيها في الملعب مع هذا الفريق العظيم".