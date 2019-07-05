رسمياً.. ريال مدريد يعلن إعارة ريجيليون لإشبيلية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة انتقال لاعبه سيرخيو ريجيليون إلى صفوف نظيره إشبيلية على سبيل الإعارة حتى عام 2020.

وقال ريال مدريد في بيان له اليوم الجمعة: "ريال مدريد سي إف وإشبيلية إف سي اتفقا على إعارة سيرخيو ريجيليون في الموسم المقبل حتى 30 يونيو 2020".

وكان الظهير الأيسر الإسباني/22 عاما/ أحد العناصر الرئيسية في ريال مدريد خلال فترة ولاية المدرب جولين لوبيتيجي، الذي يتولى حاليا المهمة الفنية لإشبيلية، كما كان يشارك في المباريات أيضا بصفة أساسية تحت قيادة المدير الفني السابق للنادي الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ولكن بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، عاد البرازيلي مارسيلو لشغل مركز الظهير الأيسر للفريق مرة أخرى، مما دفع ريجيليون للبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار ريال مدريد.

وظهر ريجيليون في موسم 2015 / 2016 لأول مرة بقميص ريال مدريد، ولكن مع الفريق الرديف، وذلك بعد أن أنهى فترة إعارته بين صفوف نادي يو دي لوجرونيس الإسباني.

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وفي الموسم التالي عاد ريجيليون إلى يو دي لوجرونيس مرة أخرى، ولعب معه بصفة أساسية في 21 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف.

وفي موسم 2017/2018 عاد اللاعب الإسباني الشاب لصفوف ريال مدريد تحت القيادة الفنية لسولاري، ولعب أساسيا في 30 مباراة وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.

وخاض ريجيليون أولى مبارياته بعد صعوده للفريق الأول لريال مدريد أمام سيسكا موسكو الروسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي لعب فيها بشكل أساسي في أربع مناسبات.

ويعد ريجيليون أحد العناصر الأساسية لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما وخاض أولى مبارياته مع هذا الفريق في أذار/مارس الماضي أمام المنتخب الروماني.