ريبيري: حزين لاعتزال روبين.. قضينا وقتاً عظيماً معاً

عبر فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، عن حزنه، اليوم الجمعة، بسبب قرار آرين روبين اعتزال كرة القدم عقب نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال ريبيري لشبكة قنوات "سكاي" :"أنا أتأسف لاعتزاله. أنا حزين. ولكن هذا هو قراره، وهو الوحيد الذي بإمكانه اتخاذه، ويجب أن تحترم هذا".

وأرهب الثنائي ريبيري وروبين دفاعات الفرق التي يواجهها بايرن ميونخ على أرضه أو خارجها لعدة سنوات، ولكنهما لم يحصلا على تجديد لعقديهما. وودعا الفريق بالفوز بلقبي الدوري والكأس في الموسم المنقضي.

وقال ريبيري /36 عاما/ :"وقتنا سويا في بايرن كان عظيما وناجحا".

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ويظل مستقبل ريبيري مجهولا رغم أنه لا ينوي الاعتزال.

وأعلن روبين /35 عاما/ اعتزاله كرة القدم أمس الخميس ليسدل الستار على مسيرته التي شهدت تتويجه بلقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن، ولقبين للدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي، ولقب للدوري الإسباني مع ريال مدريد، وثمانية ألقاب للبوندسليجا مع بايرن ميونخ.

كما سجل روبين هدف الفوز القاتل في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013، وخاض 96 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وكان في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي الذي خسر المباراة النهائية بكأس العالم 2010 أمام المنتخب الإسباني.

ووصف توماس مولر، هدف روبين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام بوروسيا دورتموند بـ" لحظة خالدة من لاعب سيظل في قلوبنا".