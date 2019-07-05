شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر تجهز الاتحاد للموسم الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بدأ فريق الاتحاد معسكره التدريبي في مدينة مانشستر الإنجليزية بقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا، وذلك استعداداً لخوض مواجهة زوباهان الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 .

وتأهل الاتحاد إلى الأدوار الإقصائية في البطولة القارية بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف نادي الوحدة الإماراتي، وتوجهت بعثة الاتحاد إلى مانشستر يوم (الأربعاء) الماضي حيث يقيم معسكراً تدريبياً قبل استئناف دوري أبطال آسيا مطلع شهر أغسطس.

وعزز الفريق صفوفه في الفترة الأخيرة من خلال التعاقد مع عبدالله المالكي وحمدان الشمري وعبدالرحمن العبود .

وكان الاتحاد توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، وهو يتطلع إلى استعادة تلك الأمجاد، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس، والإياب بعد أسبوع ، من ثم يتأهل الفائز من هذه المقابلة لمواجهة الفائز من لقاء الأهلي والهلال السعوديين في الدور ربع النهائي .