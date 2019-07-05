هيئة الاتصالات الفيدرالية ترفض شكوى beIN ضد الشركة الناقلة كومكاست

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تُعد beIN SPORTS الشريك الحصري للبث في الولايات المتحدة وكندا لبطولات كرة القدم العالمية؛ مثل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، والدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم، والدوري التركي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن المنافسات الممتازة مثل دوري كوبا ليبرتادوريس ودوري كوبا سودأمريكانا وكأس ملك إسبانيا وكأس الأمم الأفريقية. وتزعم beIN SPORTS أن شركة كومكاست (Comcast) تحرم عشاق الرياضة من هذا المحتوى من خلال ما وصفته beIN SPORTS بممارسات "تمييزية".وفي شهر مارس من العام 2018، تقدمت beIN SPORTS بأول شكوىً لها متعلقة بالنقل ضد عملاق خدمات البث عن طريق الكيبل في الولايات المتحدة، مُدعيةً أن موزع القنوات المدفوعة قد قدم "رسوم تجديد تمييزية وغير عادلة إلى حدٍ كبير" للشبكة الرياضية، وأنه يعطي أولوية لمحتواه الخاص – وهو عملٌ محظور بموجب الإطار التنظيمي

وبشكل غير مفاجئ، ذكرت بي إن في بيانٍ رسمي أنها تشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة الكلية الناجمة عن قرار الجهة التنظيمية للوسائط الالكترونية.

إذ ذكرت بي إن قائلةً: "لقد سرنا أن قرار ميديا بيورو [Media Burea] يعترف بأن بي إن سبورتس في وضعٍ مماثل لـ إن بي سي سبورتس وأن المعاملة التمييزية التي مارستها كومكاست تجاه بي إن قد قيدت من قدرة بي إن على المنافسة بشكل عادل". وأضافت قائلةً: "ببتها في القضية بهذه الطريقة، فقد اخذت ميديا بيورو على عاتقها بصورة خاطئة الفصل في حيثيات [القضية] بناءً على أقوال كومكاست دون التحقق من الأدلة في محاكمة حضورية، مثلما هو معتاد في هذه الحالات. وفي إطار جهودنا المستمرة لمنح الأولوية للمشجعين، فإن بي إن سبورتس يو إس أي [beIN SPORTS USA] سوف تنظر في خياراتها المتاحة المتعلقة بهذا القرار وتتخذ الإجراءات المناسبة لتقديم برامجنا إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن".للولايات المتحدة. وبشكل أكثر تحديدًا، زعمت شركة البرامج الرياضية في القضية أن موزع برامج الفيديو متعددة القنوات (MVPD) قد قام بالتمييز "على أساس الانتماء أو عدم الانتماء" في الاختيار والشروط وأحوال نقل قناتيَ شبكة beIN Sports؛ قناة beIN الناطقة بالإسبانية وقناة beIN، في انتهاكٍ للمادة 616 من قانون الاتصالات الأمريكي الصادر في العام 1934.

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وكان رد شركة كومكاست الحاسم هو أنه لم تكن beIN SPORTS في شهر مارس من العام 2018 تتفاوض بشأن تجديد النقل بحسن نية. حيث تم حذف beIN SPORTS من منصتيَ كومكاست/إكس فينتي مثل قناة ڤي بي ڤي يونيفيرسو (VPV Universo) التابعة لشركة كومكاست في 31 يوليو من العام 2018، مما يمنع المشتركين من الوصول إلى محتوىً ممتاز لكرة القدم والتنس ورياضة السيارات.

وقد ردت هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أول شكوى في شهر أغسطس من العام 2018 بسبب طلبها المزيد من المعلومات. وفي شهر ديسمبر من العام 2018، أكدت beIN Sports أنها تمضي قدمًا في اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد شركة كومكاست من خلال الجهة التنظيمية للوسائط الالكترونية (Media Bureau ) التابعة لهيئة الاتصالات الفيدرالية التنظيمية الأمريكية.

غير أنه بعد النظر في الشكوى الثانية، أصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية حكمًا بأن بي إن سبورتس فشلت في بناء قضية تمييز في الانطباع الأول فيما يخص بي إن إن إسبانيول (beIN en Español) لأن الهيئة وجدت بأن القناة الإسبانية وقناة ڤي بي ڤي يونيفيرسو لم تكنا في "وضعٍ مماثل". كما وجدت الهيئة أنه رغم تمكن بي إن سبورتس (beIN Sports) من بناء قضية تمييز في الانطباع الأول لصالح بي إن (beIN)، إلا أن هيئة الاتصالات الفيدرالية وجدت بعد بحثها حيثيات القضية أنه رغم كون بي إن في "وضع متماثل" لشبكة ڤي بي ڤي إن بي سي سبورتس (VPV NBC Sports Network) ومعاملتها بشكل مختلف عن ڤي بي ڤي إن بي سي سبورتس، إلا أن شركة كومكاست لم تُميز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء.

وبناءً على هذه الاستنتاجات، فقد قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنه لا يوجد، بحكم التعريف، أي انتهاك لشروط Comcast-NBCU وعليه، فقد ردت هيئة الاتصالات الفيدرالية الشكوى الثانية المقدمة من بي إن سبورتس فيما يتعلق ببي إن إن إسبانيول دون إمكانية رفعها مجددًا، ورفضت كذلك الشكوى الثانية فيما يتعلق ببي إن.