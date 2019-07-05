شكرا لقرائتكم هل عبد الله السعيد صفقة القرن بالزمالك .. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، عن صفقة القرن المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لتأكيدات مسئولو القلعة البيضاء، بالتعاقد مع لاعب من طراز عالمى ليكون صفقة القرن بالميركاتو الصيفى المقبل.

وارتبط أسم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطنى، بصفقة القرن الزملكاوية، خاصة أنه كان قريب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الفترة الماضية، عقب انتهاء عقده مع النادي الأهلي، لكن الغضب الجماهيرى وقتها أدى لفشل الصفقة.

ويجيب الخليج 365 عن السؤال الملح بالنسبة لجماهير نادي الزمالك فى الأيام الأخيرة، وهو هل عبد الله السعيد هو صفقة القرن لنادي الزمالك؟!!

تواصل الخليج 365 مع مسئول بارز بنادي الزمالك، للرد على الاستفسار الأول بالنسبة للجماهير البيضاء، ليؤكد أن عبد الله السعيد ليس صفقة القرن للزمالك وإن كان قريب من الانتقال للنادي الأبيض بالفعل فى الصيف المقبل، لكنه لن يكون صفقة القرن وهناك لاعب آخر سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة .