الخليج 365 يكشف 5 معلومات عن صفقة القرن بالزمالك .. لاعب عربى هداف...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، 5 معلومات هامة، عن صفقة القرن المنتظرة بنادي الزمالك، والتى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى، خلال الساعات القليلة القادمة وفقا لتأكيدات مسئولو القلعة البيضاء.
وتواصل الخليج 365، مع مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، للكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بصفقة القرن المنتظرة، وهو ما تكشفه السطور التالية:-
صفقة القرن بنادي الزمالك بطلها لاعب عربى، وليس أفريقى أو أوروبى.
صفقة القرن المنتظرة للاعب سبق له التواجد فى أحد دوريات الخليج الكبرى وكان له دورا مؤثرا مع فريقه طوال الفترة الماضية.
صفقة القرن للاعب يعتبر عنصرا أساسيا فى تشكيلة منتخب بلاده طوال الفترة الماضية.
صفقة القرن للاعب يمتلك مهارات فنية وتهديفية كبيرة ويجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح ومركز صناعة اللعب فى نفس الوقت.
الزمالك سيتحمل القيمة الكاملة لصفقة القرن المنتظرة دون تدخلات من أى شخص مثلما كان يحدث فى الفترة الأخيرة.
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