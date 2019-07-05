شكرا لقرائتكم شروط الإسماعيلى للاستغناء عن محمد عواد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات بعض لاعبى الزمالك الذين انتهت إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل الموافقة على رحيل محمد عواد وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الموفق النهائى للصفقة بالإضافة إلى الحصول على 100 مليون جنيه، مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويسعى الزمالك للوصول لاتفاق نهائى مع الإسماعيلي لإتمام الصفقة، والإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.