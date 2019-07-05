محمد صلاح لـ"لوفرين" : " عيد ميلاد سعيد يا أخى "...

ويعد ديان لوفرين من الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح، حيث نشأت بينهما علاقة قوية منذ انتقال النجم المصري في صيف عام 2017.

وأكد ديان لوفرين فى تصريحات إعلامية سابقة أن سبب صداقته الوطيدة مع زميله صلاح ، باعتبار أن الثنائي يتبادلا نشر صور لهما سويا على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكثيرا ما يتم التقاطهما معا في مران الريدز.

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ويشارك صلاح مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

ويختتم المنتخب الوطنى تدريباته مساء اليوم (الجمعة) استعدادا لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غدا السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف .