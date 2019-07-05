شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 إعلان قائمة معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتناول أهم اخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019، والتي اشتملت على تدريب الفريق الأحمر اليوم وإعلان قائمة الأهلي المسافرة إلى إسبانيا لخوض معسكر مغلق استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

وجاءت أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم الجمعة ..لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمعسكر إسبانيا

أخبار الأهلي اليوم الجمعة ..ضمت القائمة التي أعلن عنها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى 33 لاعب وهم كلا من : علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.

اخبار الأهلي اليوم الجمعة ..ديانج يغيب عن تدريبات مولودية الجزائرى والأحمر في الصورة

اخبار الأهلي اليوم الجمعة ..ذكرت صحيفة "الشباك" الجزائرية ، أن المالي أليو ديانج، لاعب فريق مولودية الجزائر لم يشارك في التدريبات التي أقيمت صباح اليوم، الجمعة بالملعب الفرعي لإستاد "5 يوليو"، بدون ملابس التدريب.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أخرى ذكرت في وقت سابق أن الأهلي عرض مليون دولار لشراء ديانج، بينما طلب مولودية الجزائر الحصول على 1.5 مليون دولار، لافتة إلى أنه الصفقة قد تنتهي مقابل 1.2 مليون دولار.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسطه باللاعب المالي الذي دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلي منذ يناير الماضي كما إنه نال اشادة لجنة التخطيط الحمراء، واستعلم الأهلي في خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدآ لضمه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

وأضافت الصحيفة أن المالي أليو ديانج يرغب في الانتقال لصفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أبدى ممثلي النادي الأهلي المتواجدين في الجزائر إصرارهم على إتمام الصفقة مهما كلفهم ذلك من ثمن.

وتحدثت الصحيفة أن إدارة مولودية الجزائر قد توافق على رحيل اللاعب المالي لصفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتحقيق مكاسب مالية.

اخبار الأهلي اليوم الجمعة ..حارس الأهلى الصاعد ينضم لمعسكر الأحمر بإسبانيا

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. بعد أن أعلن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر إسبانيا ، إنضم أحمد طارق حارس الاهلي الصاعد لقائمة الفريق يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك يومي 26 و30 يوليو الجاري في ختام بطولة الدوري.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. انطلاق اختبارات النادي الأهلي للناشئيين غدا

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. تنطلق غدا السبت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي وتستمر حتى الخميس 11 من نفس الشهر، بفروع أكاديمية الأهلي،في محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط والسويس وسوهاج والدقهلية (المنصورة)، وذلك لمواليد 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010.

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أخبار الأهلي اليوم الجمعة ..أحمد الشيخ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي فى الأهلى

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. يواصل أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض الشيخ تدريبات تأهيلية في «الجيم» أعقبها خضوعه لوحدات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

يشار إلى أن أحمد الشيخ يعانى من كدمة في كاحل القدم أدت غلي غيابه عن تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

واستكمل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء الماضي .

أخبار الأهلي اليوم الجمعة ..على لطفى يغيب عن تدريبات الأهلى اليوم

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. لم يشارك علي لطفي حارس مرمي الأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، وكانت قد شهدت تدريبات حراس المرمى تواجد الثنائي احمد طارق سليمان ورمضان مصطفى حيث اكتفي لطفي بخوض تدريبات خفيفة علي هامش المران.

ويستعد الأهلي للسفر صباح غد السبت إلى إسبانيا، لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

في الوقت نفسه ، انتظم عمار حمدي لاعب الفريق في المران بعد التعافي من الإصابة بكدمه في ذراعه حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. محاضرة فنية لـ لاسارتي بملعب التتش قبل مران الأهلي اليوم

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. قبل انطلاق المران صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة فنية مع لاعبي الفريق وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

كما عقد لاسارتي جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن تحضيرات الفترة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات معسكر أسبانيا وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. الشيخ وعمار يخضعان للفحص الطبي قبل مران اليوم في التتش

أخبار الأهلي اليوم الجمعة .. يخضع ثنائي الاهلي أحمد الشيخ وعمار حمدي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحسم الفحص الطبي موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يعاني عمار حمدي من كدمة في ذراعه في حين يعاني أحمد الشيخ من كدمة في كاحل القدم.

وقال الجهاز الفني إن حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير وأن مشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعد أن واصلا أمس الأول تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش ودية المتحدة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.