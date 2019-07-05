شكرا لقرائتكم مدافع إنبى يوقع للأهلي رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع أسامة جلال مدافع نادي إنبى بشكل رسمى، تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ودخل النادي الأهلي، فى مفاوضات رسمية ومكثفة خلال الأيام الماضية، مع مسئولي إنبى للحصول على خدمات أسامة جلال عقب انتهاء عقد إعارته مع نادي مصر المقاصة، ليصبح أحدث الوجوه الجديدة فى الدفاع الأهلاوى.

وعرض مسئولو الأهلى 15 مليون جنيه، للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع إنبى بالإضافة إلى إعارة هشام محمد لاعب وسط القلعة الحمراء لصفوف الفريق البترولى من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث إن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه.

ويعد أسامة جلال أحد أفضل المدافعين فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالى وقدم أداء جيدا مع فريق مصر المقاصة هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد المنتخب الأوليمبى إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.