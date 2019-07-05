شكرا لقرائتكم رامى ربيعه يستجم فى الجاكوزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي غداً، السبت، في معسكر إعداد فى إسبانيا حيث يخوض خلاله المارد الأحمر 3 مباريات ودية ، ونشر رامي ربيعه مدافع النادي الأهلي صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال استجمامه على حمام السباحة هارباً من ارتفاع درجات الحرارة.

ويغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامي، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعي محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.

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وتضم قائمة الأهلي المسافرة إلى إسبانيا 33 لاعباً هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.