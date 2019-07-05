تعرف على تشكيل الزمالك بودية إيل ليماسوس فى قبرص...

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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص وديًا، اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق الذي يخوضه حاليا بقبرص ، وأعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق وجاء التشكيل مكون من اللاعبين: عمر صلاح فى حراسة المرمى الدفاع.. بهاء مجدي – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام Advertisements الوسط.. محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – يوسف اوباما الهجوم.. عمر السعيد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد المنصف – حمدى النقاز – حميد احداد – إبراهيم حسن – محمد عنتر – محمد كماتشو – أيمن حفنى – يوسف أحمد – محمود الشحات – يوسف محمود. ويستعد الزمالك من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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