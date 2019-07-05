شكرا لقرائتكم بعد انقطاعه عن مران الإسماعيلى.. استياء من متولى الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الإستياء الشديد من تصرفات محمود متولى مدافع الفريق وانقطاعه عن المران متبعاً سياسة لى الذراع للموافقة على رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرص مجلس إدارة الاسماعيلى على إخطار إتحاد الكرة بعقوبات الثلاثى المنقطع عن المران محمود متولى وكريم بامبو ومحمد عواد ، وحسب اللائحة فإن غياب أى يوم عن المران بدون إذن يساوى 20 ألف جنيه على أن تتضاعف العقوبة فى اليوم الثانى لـ 40 ألف ثم 80 ألف جنيه.

وكشف مصدر عن أن الجهاز الفنى وأعضاء المجلس حاولوا الاتصال باللاعب الذى أغلق هاتفه رافضاً كل محاولات الوصول إليه كورقة ضغط للموافقة على رحيله .

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.