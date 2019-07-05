شكرا لقرائتكم حارس الأهلى الصاعد ينضم لمعسكر الأحمر بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن أعلن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر إسبانيا ، إنضم أحمد طارق حارس الاهلي الصاعد لقائمة الفريق يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك يومي 26 و30 يوليو الجاري في ختام بطولة الدوري.

كان لاسارتي قد أعلن ضم 33 لاعباً لمعسكر الاهلي في أسبانيا ، وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

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وضم لاسارتي المدير الفني للأهلي ،أحمد طارق للمعسكر ليكون الحارس الرابع في المعسكر بعد الثلاثي على لطفى ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى.

ويغيب عن المعسكر ثنائي الحراس محمد الشناوي لتواجده مع منتخب مصر المُشارك في امم أفريقيا حالياً فيما يغيب شريف إكرمي للأصابة.