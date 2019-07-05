شكرا لقرائتكم مليون دولار سنويا "سر" تمرد كهربا على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، سر تمرد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، ورفضه العودة لصفوف فريقه، والتمسك بفسخ عقده بشكل رسمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

أوضحت المصادر أن كهربا أتفق مع أحد الأندية على الانتقال لصفوفه نظير مقابل مادي كبير للغاية، حيث سيتقاضى اللاعب مليون دولار سنويا – ما يوازى قرابة 17 مليون جنيه مصرى – وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب.

أضافت المصادر أن عقد كهربا الحالى مع الزمالك لا يتخطى 3 ملايين جنيه سنويا وطلب اللاعب زيادة قيمة عقده السنوى مع القلعة البيضاء لكن دون جدوى.

شددت المصادر على مطالبة كهربا برفع قيمة راتبه السنوى لتصل إلى 15 مليون جنيه وهو ما يرفضه مسئولو نادي الزمالك، مما أدى لاندلاع الأزمة الحالية واتفاق اللاعب مع نادي آخر للانتقال لصفوفه فى الفترة المقبلة.