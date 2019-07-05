شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019 شروط عواد المالية للموافقة على اللعب للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتناول أهم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 5 / 7 / 2019، والتي اشتملت على استعدادات الزمالك في معسكره المغلق بقبرص، وكذلك الصفقات المحتمل قدومها للقلعة البيضاء مثل محمد عواد وآخر تطورات أزمة محمود كهربا

وجاءت أهم أخبار الزمالك اليوم الجمعة كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..شروط الإسماعيلى للاستغناء عن محمد عواد للزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..قرر مسئولو الإسماعيلى الحصول على خدمات بعض لاعبى الزمالك الذين انتهت إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل الموافقة على رحيل محمد عواد وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الموفق النهائى للصفقة بالإضافة إلى الحصول على 100 مليون جنيه، مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك للوصول لاتفاق نهائى مع الإسماعيلي لإتمام الصفقة، والإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة في تدريبات الدراويش مجددًا.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..هل عبد الله السعيد صفقة القرن بالزمالك ؟

أخبار الزمالك اليوم الجمعة .. لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، عن صفقة القرن المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لتأكيدات مسئولو القلعة البيضاء، بالتعاقد مع لاعب من طراز عالمى ليكون صفقة القرن بالميركاتو الصيفى المقبل.

وارتبط أسم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطنى، بصفقة القرن الزملكاوية، خاصة أنه كان قريب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الفترة الماضية، عقب انتهاء عقده مع النادي الأهلي، لكن الغضب الجماهيرى وقتها أدى لفشل الصفقة.

ويجيب الخليج 365 عن السؤال الملح بالنسبة لجماهير نادي الزمالك فى الأيام الأخيرة، وهو هل عبد الله السعيد هو صفقة القرن لنادي الزمالك؟!!

تواصل الخليج 365 مع مسئول بارز بنادي الزمالك، للرد على الاستفسار الأول بالنسبة للجماهير البيضاء، ليؤكد أن عبد الله السعيد ليس صفقة القرن للزمالك وإن كان قريب من الانتقال للنادي الأبيض بالفعل فى الصيف المقبل، لكنه لن يكون صفقة القرن وهناك لاعب آخر سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة .

أخبار الزمالك اليوم الجمعة .. تعرف على تشكيل الزمالك بودية إيل ليماسوس فى قبرص

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..يواجه الزمالك فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص وديًا، اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق الذي يخوضه حاليا بقبرص ، وأعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق

وجاء التشكيل مكون من اللاعبين:

عمر صلاح فى حراسة المرمى

الدفاع.. بهاء مجدي – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام

الوسط.. محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – يوسف اوباما

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الهجوم.. عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد المنصف – حمدى النقاز – حميد احداد – إبراهيم حسن – محمد عنتر – محمد كماتشو – أيمن حفنى – يوسف أحمد – محمود الشحات – يوسف محمود.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..مليون دولار سنويا "سر" تمرد كهربا على الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، سر تمرد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، خلال الأيام الأخيرة، ورفضه العودة لصفوف فريقه، والتمسك بفسخ عقده بشكل رسمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

أوضحت المصادر أن كهربا أتفق مع أحد الأندية على الانتقال لصفوفه نظير مقابل مادي كبير للغاية، حيث سيتقاضى اللاعب مليون دولار سنويا – ما يوازى قرابة 17 مليون جنيه مصرى – وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب.

أضافت المصادر أن عقد كهربا الحالى مع الزمالك لا يتخطى 3 ملايين جنيه سنويا وطلب اللاعب زيادة قيمة عقده السنوى مع القلعة البيضاء لكن دون جدوى.

شددت المصادر على مطالبة كهربا برفع قيمة راتبه السنوى لتصل إلى 15 مليون جنيه وهو ما يرفضه مسئولو نادي الزمالك، مما أدى لاندلاع الأزمة الحالية واتفاق اللاعب مع نادي آخر للانتقال لصفوفه فى الفترة المقبلة.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة ..محمد عواد يطلب مليون دولار سنويًا للعب فى الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة .. حدد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، المقابل المادى الذى سيحصل عليه سنويًا من الزمالك، فى حالة اتمام التعاقد بين الأطراف الثلاثة بشكل رسمى، حيث طلب الحارس الحصول على مليون دولار سنويًا بما يقرب من 17 مليون جنيه.

ومازال مسئولو الزمالك فى مفاوضات مستمرة مع نظرائهم بالإسماعيلى للوصول لاتفاق نهائى من أجل ضم عواد، خاصة وأن الحارس وقع للأبيض تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الإسماعيلي لإتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما وأن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة .. محمود علاء يتبرأ من صفحات تنتحل شخصيته على "فيس بوك"

أخبار الزمالك اليوم الجمعة .. استنكر محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، الصفحات التى تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدًا إنها صفحات وهمية ولا علاقة له بها.

وأكد علاء إنه فوجئ بوجود اشخاص ينتحلون شخصيته عن طريق تدشين صفحات تحمل اسمه وصورته على موقع "فيس بوك" فضلاً عن قيام تلك الاشخاص بالتحدث مع الجماهير بصفته.