شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن مواعيد الترشح لرئاسة مجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً يوم الخميس في القاهرة، برئاسة محمد روراوه، نائب الرئيس، عقب استقالة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السابق.

وكان قد استقال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، من منصبه أواخر يونيو الماضي، بعدما شغل المنصب أواخر عام 2017.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ31 من الشهر نفسه.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس محمد روراوه.