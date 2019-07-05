تأجيل نادي الزمالك الرد بشأن انتقال كاسونجو المقاصة

قام مسئولون نادي الزمالك بالقيام بتأجيل الرد على مفاوضات مصر المقاصة من أجل ضم الكونغولي كابونجو كاسونجو الذي يعتبر مهاجم الفريق الأبيض حتى يتم الانتهاء وبشكل نهائي من مباريات الأمم المتحدة التي تقوم بها مصر، وكان هناك الكثير من الشائعات تردد حول وجود إرادة لدى مسئولي المقاصة من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاسونجو من أجل الحصول على موافقة انتقال جون أنطوي المهاجم الكبير لفريق الفيومي للزمالك ولكن الزمالك يرغب في تأجيل الأمر الآن.

حيث أن الزمالك في معسكره القائم في قبرص قد ضم حوالي 25 لاعب منهما عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو وأحمد مدبولي ومصطفى فتحة وعمر سعيد.