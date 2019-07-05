Tube ماكس: بث مباشر مباراة المغرب وبنين يلا شوت Morocco vs Benin مُشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم...

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بث مباشر مباراة المغرب وبنين اون لاين

مباراة المغرب وبنين يلا شوت Match Maroc et Bénin en direct مشاهدة مباراة المغرب وبنين كورة ستار مباراة المغرب وبنين بث مباشر، حيث تبدأ صافرة اللقاء بتحكيم الحكم الأنجولي دي كارفاليو في تمام الساعة السادسة بتوقتي جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم قناة Bein Sport HD Max 1 بث مباشر بنقل المباراة، فضلاً عن البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

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kora star مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر كأس الأمم الأفريقية بث مباشر يلا شووت، فيما أكد المدير الفني للمنتخب، أن اللاعبين قاموا بأداء الجولات الثلاث من البطولة على أكمل وجه، فقد خروجوا بدون خسارة واحدة، ويسعى اللاعبون إلى مواصلة المسيرة في ماتش اليوم الجمعة الموافق 5-7-2019 وفقًا لخطة هجومية ودفاعية مختلفة عمّا سبق.

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تشكيل المغرب أمام بنين في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: ياسين بونو الدفاع.

خط الدفاع: دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي.

خط الوسط: كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: يوسف النصيري.

فيما أكد المدير الفني للمنتخب عن قيامه بوضع تعليمات جديدة وتشكيل جديد لتلك المواجهة الصعبة أمام منتخب بنين، والذي حصل على العلامة كاملة منذ مطلع البطولة.