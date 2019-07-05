Bein اونلاين: مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora shoot يلا شوت نقل سريع مباراة المغرب ضد بنين...

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبنين اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف نقل حي يوتيوب الاسطورة، يترقب عشاق كرة القدم القمة الكروية المشوقة التي تجمع بين منتخب المغرب وبنين في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيقام على ستاد السلام بحضور جماهيري كبير لمساندة أسود الأطلس، نرصد رابط يلا شوت مباراة المغرب بث مباشر yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع بأمم افريقيا.

المغرب وبنين بث مباشر يلا شوت بين سبورت، المغرب ضد بنين كورة لايف، وتمكن منتخب المغرب من التأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما احتلت بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط ولم تعرف طعم الانتصار بالنسخة الحالية، تابعوا معنا مشاهدة ماتش المغرب وبنين kora star من خلال قناة bein sport hd max و time sport اون لاين.

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مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora live يلا شوت حصري، وتواجه منتخب أسود الأطلس أمام السناجب في 5 مناسبات من قبل على مدار التاريخ، كان التفوق للمنتخب المغربي في جميعهم وأحرز 19 هدفاً وتلقت شباكه هدفين فقط من المنافس.

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وإذا تمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور الثمانية من البطولة القارية فإنه سيلتقي الفائز من لقاء السنغال واوغندا الذي سيتم إقامته الليلة.

وسيقوم التعليق على مباراة المغرب وبنين مباشرة المعلق جواد بده عبر قناة بي ان سبورت ماكس، نتمنى التوفيق للاعبين من أجل التغلب على المنافس الصعب، تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.

تشكيلة المغرب الرسمية جاءت كالآتي: بونو – درار – داكوستا – سايس – حكيمي – آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – زياش – أمرابط – نصيري.