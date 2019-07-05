koea extra بث مباشر مباراة المغرب وبنين كورة لايف Yala shoot يلا شوت مباراة المغرب وبنين بث مباشر...

بث مباشر مباراة المغرب وبنين koea extra كورة اتش دي كورة ستار كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين مباراة المغرب وبنين بث مباشر كورة ستار kora star لايف بدون تقطيع، يلعب اليوم منتخب المغرب مع منتخب بنين في مباراة هامة وقوية ضمن منافسات مرحلة خروج المغلوب بدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا، وقد تأهل منتخب بنين بعد التعادل في ثلاث مباريات في المجموعات بينما تصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بفوز في الثلاث مباريات التي خاضها.

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مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر yalla shoot كورة لايف يلا شوت مباراة المغرب وبنين بث مباشر الاسطورة كورة اونلاين beIN مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر livehd7 كورة جول، وتنطلق أحداث المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت المغرب والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت مكة، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق جواد بده، ويبدأ الأستوديو التحليلي للقاء قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة على الأقل.

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بث مباشر مباراة بنين والمغرب كورة ستار كورة أون kora online لاين المغرب وبنين yalla shoot كورة جون مباراة بنين والمغرب الاسطورة بث مباشر المغرب وبنين، وقد قرر هيرفي رينارد العودة مجدداً للعب بالخط الدفاعي الذي شارك في أول مباراتين له في المجموعات، كما أشاد مبارك بوصوفة بمدربه رينارد وتمسكه به، وقد أوضح أنه أفضل مدرب عمل معه في مسيرته كلاعب، إذ أن رينارد أصر على استدعائه في الوقت الذي لم يكن مُقيداً فيه على ذمة أي نادي وهو ما أدخله في جدل مع الإعلام، لكن بوصوفة قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتي ناميبيا وجنوب أفريقيا في دور المجموعات.

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ويثق الجمهور المغربي في قدرة المدير الفني للمغرب في الوصول للأدوار النهائية والفوز باللقب بسبب الخبرة التي يتمتع با لاسيما الآداء الماضي في كأس العالم وآداء أول 3 مبارات في هذه البطولة.