بوفون يعود إلى يوفنتوس بعدما اشترط مساعدته لكسر رقم مالديني

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أكدت تقارير إعلامية بأن الحارس المخضرم الإيطالي جان لويجي بوفون قد اشترط على إدارة نادي يوفنتوس ضرورة إشراكه حارساً أساسياً ما لا يقل عن ثمانية مباريات في بطولة الدوري الإيطالي من أجل عودته لحراسة عرين الفريق بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن عن عودة الحارس المخضرم إلى بيته بعد موسم خجول في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي،حيث سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 1.5 مليون يورو شاملة الحوافز بعقد مدته موسماً واحداً فقط .

و وفقاً للتقارير فإن بوفون (41 عاماً) اشترط على إدارة يوفنتوس ان يمنحه الجهاز الفني بالفريق اللعب أساسياً ما لا يقل عن ثمانية مباريات في الدوري الإيطالي ، من اجل كسر الرقم القياسي للاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة ، والمسجل باسم المدافع باولو مالديني اسطورة الكرة الايطالية و نادي أي سي ميلان ، والذي لعب 647 مباراة متفوقاً على بوفون بسبعة مباريات فقط ، بعدما لعب الاخير 640 مباراة مع ناديي بارما ويوفنتوس ، مما يجعله بحاجة للعب سبع مباريات لمعادلته و ثمانية مباريات لكسر الرقم وتتجاوزه.

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و وافق بوفون على العودة إلى نادي "السيدة العجوز" بعدما اشترط ان يكون الحارس الثاني للفريق، والاحتياطي للحارس الأساسي البولندي فوتشيك تشيزني الذي سيذود عن مرمى يوفنتوس في مسابقتي الدوري الإيطالي و دوري أبطال أوروبا.

وكان بوفون قد انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2001 قادماً إليه من نادي بارما في صفقة ظلت الأغلى في تاريخ انتقالات حراس المرمى حتى صيف العام الماضي ، حيث بقي في صفوف الفريق حتى نهاية موسم (2017-2018) لينتقل بعدها إلى فرنسا للعب مع باريس سان جيرمان.

يشار بأن بوفون حقق مع يوفنتوس ألقاباً بالجملة ، إلا انه فشل في قيادة الفريق لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات .