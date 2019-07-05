شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة استعراضية تجمع أساطير مصر وأفريقيا على هامش كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع عدد من أساطير الكرة المصرية والأفريقية فى مباراة استعراضية على أحد ملاعب الكرة الخماسية لاستعادة الذكريات، على هامش بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تحتضنها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وشارك فى المباراة الاستعراضية من نجوم الكرة المصرية حازم إمام، ومحمد عبد المنصف، ونادر السيد، وطارق مصطفى، وأحمد حسن، وعبد الستار صبرى، أحمد عبد الظاهر، ومن نجوم القارة الأفريقية الحاجي ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، وكالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق، وخاليلو فاديجا نجم منتخب السنغال السابق.

ومن المنتظر أن يخوض هؤلاء النجوم مباراة استعراضية أخرى عقب انتهاء دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، وسيشارك بها أسطورة منتخب نيجيريا السابق نوانكو كريستيان كانو، الكاميرونى صامويل إيتو، أسطورة كرة القدم الكاميرونية.