شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يستعيد ذكريات الفوز على جنوب أفريقيا قبل موقعة دور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك وقائد المنتخب الوطنى السابق ذكريات فوز الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر.

ونشر حسن فيديو لهدفه فى شباك جنوب أفريقيا وعلق عليه: "من ذكريات الفوز على جنوب أفريقيا.. إن شاء الله رجالتنا يعملوها ويفرحونا".

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت، فى المباراة التى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، وكان الفراعنة قد تأهلوا كأول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957