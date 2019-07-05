شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أعمال تطوير منتجع الأهلى فى مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منتجع النادى الأهلى بمرسى مطروح أعمال تطوير موسّعة خلال الفترة الماضية الماضية بشكل نال معه إشادة وإعجاب أعضاء القلعة الحمراء. وأجرى مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب أعمالا كبيرة فى منتجع مرسى مطروح فى إطار خطة المجلس لتقديم خدمة واسعة ومُميّزة للأعضاء. وتأسس المنتجع فى عام 2002 وشهد أعمال تطوير هائلة، حتى أصبح بصورته الحالية التى تليق بأعضاء النادى وتلبى كل احتياجاتهم. وينظم المنتجع برامج ترفيهية متعددة تتضمن رحلات بحرية على متن يخت النادى، وزيارة بعض الجزر والمعالم السياحية المتميزة فى مطروح مع تقديم أرقى الخدمات وتوفير كل سبل الراحة والاستمتاع للأعضاء.

منتجع الاهلي في مطروح Advertisements

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

منتجع الاهلي في مطروح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. أعمال تطوير منتجع الأهلى فى مرسى مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.