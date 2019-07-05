المقاولون يعود للتدريبات غداً السبت بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب إلى التدريبات غداً السبت، بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية، الذى انطلق السبت الماضى على أحد الملاعب الفرعية لملعب برج العرب.

ويستأنف المقاولون تدريباته تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب ذئاب الجبل فى الخامسة مساء غد السبت على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، فى إطار الاستعداد لمواجهة النادى الأهلى، ضمن منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.