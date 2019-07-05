شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستقر على شرم الشيخ لإقامة معسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة خالد مهدى على إقامة معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد فى مدينة شرم الشيخ.

وسافر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى لشرم الشيخ لإنهاء ترتيبات معسكر الفريق وعاد للقاهرة لإنجاز الصفقات الجديدة.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

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وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.