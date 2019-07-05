شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد مهارات "ديفندر" مالى المُرشح لتدعيم وسط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع المالى اليو يانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث فتح مسئولو الأهلى خطوط اتصالات مكثفة مع اللاعب المالى للحصول على خدماته الصيف الجارى خاصة فى ظل رغبة الأحمر تدعيم خط وسط الفربيق.

ويبلغ ديانج من العمر 21 عاما وانتقل لمولودية الجزائر قادماً من دجوليبا المالى فى يناير 2018 ولا يُشارك مع منتخب بلاده، وإن كان سبق له تمثيل منتخب مالى الأولمبى فى مباراتين فقط.

ولعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيداً وتلقى عدة عروض من أندية عربية منها الأهلى.

على الصعيد ذاته، كشفت تقارير صحفية جزائرية أن أليو ديانج رفض المشاركة فى تدريبات ناديه اليوم الجمعة، حيث أكدت صحيفة "الشباك" أن اللاعب المالى لم يشارك فى التدريبات لرغبته فى الانتقال للأهلى.

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وتحدثت الصحيفة أن إدارة مولودية الجزائر قد توافق على رحيل اللاعب المالي لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتحقيق مكاسب مالية.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أخرى ذكرت فى وقت سابق أن الأهلى عرض مليون دولار لشراء ديانج، بينما طلب مولودية الجزائر الحصول على 1.5 مليون دولار، لافتة إلى أنه الصفقة قد تنتهى مقابل 1.2 مليون دولار.

ونرصد فى الفيديو التالى أبرز مهارات اللاعب المالى: