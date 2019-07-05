شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة بمباراة الغد المقرر إقامتها بين مصر وجنوب أفريقيا ضمن دور الـ16 للبطولة، وأكد الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة منسق عام مباريات استاد القاهرة أن التعليمات سيتم تطبيقها بدقة بناء على ما أسفرت عنه عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالمباراة، وذلك على النحو التالى:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 فقط بعد انتهاء صلاحية كل التصاريح السابقة.

- لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفى لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات "Golf Car" لمن يرغب فى استخدامها.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد فى المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد فى المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.

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- عدم السماح للجماهير بالجلوس فى الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتى لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.

- ضرورة اتباع التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبراى وأى مواد معدنية صلبة.

- وفرت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.

- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.

- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالى: مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال، ومدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية، ومدخل "شارع الاستاد البحرى" و"دار المدرعات" لحاملى تذاكر الدرجة الثالثة شمال، ومدخل "طريق النصر " من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين.