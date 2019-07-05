شكرا لقرائتكم خبر عن لهيطة لـTIME SPORTS عن الابتعاد عن منتخبات شمال أفريقيا: الكرة اختلفت ومنتخبنا قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن محمد صلاح شارك فى المران البدنى صباح اليوم الجمعة بعد تغيبه عن مران الأمس، استعداداً لجنوب أفريقيا بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة.

يواجه منتخب مصر "أول المجموعة الأولى" نظيره جنوب أفريقيا "ثالث المجموعة الرابعة " فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى التاسعة مساء غدًا السبت المقبل 6 يوليو، على استاد القاهرة الدولى.

وتنقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا على قناة تايم سبورتس TIME SPORTS .

وتابع لهيطة فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أن أحمد حسن كوكا سيغيب عن مران اليوم ومباراة الغد أمام جنوب أفريقيا بسبب الإصابة بكدمة فى أنكل القدم وسيكون جاهز فى حالة التأهل لدور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية.

وعن ابتعاد منتخب مصر عن مواجهة منتخبات شمال أفريقيا المتأهلة لدور الـ16 وهي الجزائر و المغرب و تونس ، قال لهيطة الكرة اختلفت عن السابق ومنتخب مصر قوى والبطولة قوية تحتاج للاعبين كبار لتحقيق اللقب ولكى تحققه يجب أن تواجه منتخبات كبيرة.

وانتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – استاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

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السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – استاد الإسكندرية

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – استاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – ستاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – ستاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – ستاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – ستاد الإسماعيلية