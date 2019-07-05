خالد بوطيب أسير الأحزان فى منتخب المغرب بكان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر خالد بوطيب مهاجم نادى الزمالك ومنتخب المغرب واحداً من أبرز الوجوه المغربية المألوفين لدى عشاق الكرة المصرية، خاصة فى ظل تواجد الدولى المغربى بين صفوف القلعة البيضاء بعد انضمامه إلى فرسان ميت عقبة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضى.
بوطيب
صاحب الـ32 عاماً لم يشارك مع أسود الأطلسى فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو سوى ربع ساعة فقط فى ثلاث مباريات خاضها منتخب المغرب حتى الآن، حيث حقق أسود الأطلسى العلامة الكاملة وتأهل ليواجه بنين فى دور الـ16 فى المباراة التى تقام اليوم بافتتاح هذا الدور.
بوطيب أثناء السلام الوطني
خالد بوطيب بلغت قيمته التسويقية مليون ونصف يورو، شارك بوطيب مع الزمالك فى 11 مباراة منذ الانضمام فى يناير، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا، أما مع منتخب المغرب فشارك مهاجم الأسود فى 20 مباراة دولية سجل خلالهم 8 أهداف.
عدسة كاميرا ”الخليج 365” التقطت صوراً لمهاجم الزمالك بين صفوف المنتخب المغربى، بدا على وجهه ملامح الحزن وبعض التركيز.
بوطيب على الدكة
خالد بوطيب
خالد بوطيب مع منتخب المغرب
خالد بوطيب مهاجم المغرب
مهاجم الزمالك
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