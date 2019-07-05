شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تحرك حافلات الإعلاميين لتغطية مباراة أمم أفريقيا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عن مواعيد تحرك الأتوبيسات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية مباريات غدًا السبت بملعبى القاهرة والإسكندرية، فى دور الـ 16، من بطولة الكان التى تحتضنها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

مواعيد التحرك والعودة على النحو التالى:

استاد القاهرة مباراة "مصر أمام جنوب أفريقيا"

التحرك الساعة 4.30 من أمام مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، والعودة 1.00 بعد منتصف الليل.

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استاد الإسكندرية مباراة "الكاميرون أمام نيجريا"

التحرك الساعة 11.00 صباحا من "هليوبوليس"، النقطة الثانية 12.00 من مقر اتحاد الكرة، والعودة 10 مساء.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف.