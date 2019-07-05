شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن مباراة المغرب وبنين فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقص منتخبا المغرب وبنين شريط منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، عندما يلتقيان فى السادسة مساءً.

وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ مسابقة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فيها منافسات دور الـ16 بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى المونديال الأفريقى إلى 24 منتخباً بداية من النسخة الحالية.

ونجح منتخب المغرب فى تقديم أداءاً ثابتاً فى مجموعة هى الأصعب فى البطولة ضمته مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، واكتفى بالفوز بهدف نظيف فى كل مباراة، ولم يتمكن أى منافس من هز شباكه.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات مباراة المغرب وبنين:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة المغرب وبنين

Advertisements

ـ المباراة تقام على استاد السلام

ـ صعد منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط

ـ حل منتخب بنين فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط

ـ 158.670 مليون جنيه إسترلينى القيمة التسويقية لمنتخب المغرب

ـ يدير الأنجولى هيلدر مارتينيز المباراة ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس وبيرهى تيسفيورجيس والسنغالى ماجيت نداى حكما رابعا

ـ منتخب بنين فلم يتذوق طعم الانتصار أو مرارة الهزيمة فى بطولة كأس الأمم حتى الآن بعدما حقق 3 تعادلات خلال مشواره فى دور المجموعات.