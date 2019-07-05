شكرا لقرائتكم خبر عن هل عبد الله السعيد صفقة القرن بالزمالك؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق صوت صفقة القرن المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لتأكيدات مسئولو القلعة البيضاء، بالتعاقد مع لاعب من طراز عالمى ليكون صفقة القرن بالميركاتو الصيفى المقبل.

وارتبط اسم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والمنتخب الوطنى، بصفقة القرن الزملكاوية، خاصة أنه كان قريبا من الانتقال للقلعة البيضاء فى الفترة الماضية، عقب انتهاء عقده مع النادل الأهلل، لكن الغضب الجماهيرى وقتها أدى لفشل الصفقة.

ويجيب سوبر كورة عن السؤال الملح بالنسبة لجماهير نادى الزمالك فى الأيام الأخيرة، وهو هل عبد الله السعيد هو صفقة القرن لنادى الزمالك؟ لمعرفة الإجابة اضغط هنا..