شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب 100 مليون جنيه لبيع عواد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو نادى الإسماعيلى الحصول على 100 مليون جنيه، مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما طلب الإسماعيلى الحصول على خدمات بعض لاعبى الزمالك الذين انتهت إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل الموافقة على رحيل محمد عواد وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الموفق النهائى للصفقة.

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وينتظر الزمالك الوصول لاتفاق نهائى مع الإسماعيلى لإتمام الصفقة، والإعلان عنها بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة فى تدريبات الدراويش مجددًا.

ووضع مسئولو الزمالك عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس، وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.