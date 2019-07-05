شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب 100 مليون جنيه لبيع عواد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو نادى الإسماعيلى الحصول على 100 مليون جنيه، مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كما طلب الإسماعيلى الحصول على خدمات بعض لاعبى الزمالك الذين انتهت إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل الموافقة على رحيل محمد عواد وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الموفق النهائى للصفقة.
وينتظر الزمالك الوصول لاتفاق نهائى مع الإسماعيلى لإتمام الصفقة، والإعلان عنها بشكل رسمى، خاصة أن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، وكان مصدر مقرب من عواد، أكد أن الحارس أبلغ الجهاز الفنى للإسماعيلي بعدم العودة للمشاركة فى تدريبات الدراويش مجددًا.
ووضع مسئولو الزمالك عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس، وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يطلب 100 مليون جنيه لبيع عواد للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.