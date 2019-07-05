أحمد طارق ينضم لقائمة الأهلى فى معسكر إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد طارق حارس الأهلى الصاعد لقائمة الفريق المسافرة إلى إسبانيا لخوض معسكر خارجى هناك لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتى المقاولون والزمالك يومى 26 و30 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى. كان لاسارتى قد أعلن ضم 33 لاعباً لمعسكر الاهلى فى إسبانيا ، وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى. وضم لاسارتى المدير الفنى للأهلى أحمد طارق للمعسكر ليكون الحارس الرابع فى المعسكر بعد الثلاثى على لطفى ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى. ويغيب عن المعسكر ثنائى الحراس محمد الشناوى لتواجده مع منتخب مصر المُشارك فى أمم أفريقيا حالياً فيما يغيب شريف إكرمى للإصابة.

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