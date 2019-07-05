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رامى ربيعة يهرب من حرارة الجو إلى حمام السباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى صوراً عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال استجمامه على حمام السباحة هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.

ويدخل النادى، غداً السبت، فى معسكر إعداد بإسبانيا حيث يخوض خلاله المارد الأحمر 3 مباريات ودية.

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وتضم قائمة الأهلى المسافرة إلى إسبانيا 33 لاعباً هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.

رامي ربيعه
رامي ربيعه

 

ربيعه
ربيعه
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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