شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد ينصح أجيرى: "بلاش تبدأ بمروان.. الضغوط كتير عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جمال عبد الحميد نجم نادى الزمالك والأهلى الأسبق عن المهاجم الأنسب لتمثيل مصر فى مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا بدور الـ16 فى كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر يتعرض للعديد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة وهو ما سيؤثر على مستواه، مضيفاً أن مروان يتعرض لظلم حقيقى، خاصة أنه لا تصله كرات يمكنه استغلالها فى تسجيل الأهداف.

وأكد نجم الزمالك السابق أن الدفع بأحمد على هداف المقاولون العرب والدورى العام فى المباراة المقبلة، سيكون الخيار الأنسب فى مواجهة جنوب أفريقيا.

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ونصح عبد الحميد خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة أيضاً بأن يبتعد قدر الإمكان عن الضغط الجماهيرى فى المباراة وألا يؤثر على قراراته داخل الملعب.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية فى التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957