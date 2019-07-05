شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام بطل كأس قبرص وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن تشكيل فريقه الذى يواجه فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص وديًا، اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق الذى يخوضه حاليا بقبرص. وجاء التشكيل مكون من اللاعبين: وجاء التشكيل مكون من اللاعبين: عمر صلاح فى حراسة المرمى الدفاع.. بهاء مجدى – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام Advertisements الوسط.. محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – يوسف اوباما الهجوم.. عمر السعيد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد المنصف – حمدى النقاز – حميد احداد – إبراهيم حسن – محمد عنتر – محمد كماتشو – أيمن حفنى – يوسف أحمد – محمود الشحات – يوسف محمود. ويستعد الزمالك من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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