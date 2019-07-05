شكرا لقرائتكم خبر عن "تايم سبورت" تزف بشرى سارة للجماهير بشأن محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زفت قناة "تايم سبورت" بشرى سارة للجماهير المصرية، بعدما أكد المراسل جاهزية محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والفراعنة للمشاركة فى مواجهة جنوب أفريقيا.

وغاب محمد صلاح عن مران أمس الخميس بسبب نزلة برد وتم التدخل الطبى من قبل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الذى قرر إراحة اللاعب من التدريبات بالاتفاق مع أجيرى المدير الفنى للفراعنة.

يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف.