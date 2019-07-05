تقارير: الزمالك يُزاحم الأهلي في صفقة ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة الجزائرية، أن عمر غريب رئيس نادي مولودية الجزائر يرغب في الحصول على 2 مليون يورو من أجل ضم اللاعب المالي أليو ديانج، فيما أشارت هذه التقارير أن نادي الزمالك دخل على خط المفاوضات رفقة الترجي التونسي.

وذكرت صحيفة الهداف الجزائرية، أن وفدًا من النادي الأهلي تواجد في الجزائر خلال الأيام الماضية وعقد عدد من الجلسات التفاوضية مع إدارة النادي الجزائري من أجل ضم اللاعب.

وأكمل التقرير، أن الأهلي عرض 1.2 يورو من أجل ضم اللاعب لكن إدارة نادي المولودية تطلب 2 مليون يورو وذلك في ظل أنه هناك عددًا من الأندية تطلب اللاعب المالي.

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وأشار التقارير إلى أن أندية أيك آثينا وبيشكتاش التركي، والزمالك والترجي مهتمون بضم بضم ديانج.

ومن المقرر أن يعود أمير توفيق إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة في انتظار الكلمة النهائية فيما يخص هذه الصفقة بعد مفاوضات مُثمرة.

مصدر مقرب من اللاعب قال للهداف أن الأهلي اتفق معه على أن يحصل ديانج على راتب شهري قدره 30 ألف دولار.

ديانج طلب من مسؤولي النادي الأهلي من خلال هذه المفاوضات أن يسمحوا له بالرحيل إلى أوروبا في حال الحصول على العرض المناسب، خاصة وأنه يرغب في خوض التجربة في الدوريات الأوروبية.