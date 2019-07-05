مدير منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن محمد صلاح تعافى من إصابته وسيشارك فى المران الرئيسي للفراعنة الذي يقام مساء اليوم، الجمعة ، على ستاد الكلية الحربية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقيا فى التاسعة من مساء غد، السبت ، فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف لهيطة لقناة "تايم سبورتس" أن صلاح تعرض لنزلة برد بسيطة، أدت إلى عدم تمكنه من المشاركة في تدريبات الأمس ولكن حالته الصحية مطمئنة ولن تعوقه عن المشاركة فى مباراة جنوب أفريقيا.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفين فى دوري المجموعات بواقع هدف واحد في مرمى أوغندا والكونغو الديمقراطية ساعدا مصر فى تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.