كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة بداية دور الـ 16 لكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق كرة القدم الأفريقية على موعد مع بداية دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية متابعة مواجهتي المغرب وبنين والسنغال وأوغندا .

وتذاع المباراتين على "بي إن سبورتس ماكس 1 و2" القطرية بتعليق جواد بده لمباراة المغرب، فيما تنقل قناة "تايم سبورت" البطولة أرضيًا.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، اسناد مهمة تعليق على مباراة المغرب وبنين التى تقام الساعة السادسة مساءً إلى عصام عبده أن يقود الاستوديو التحليلي تامر صقر ويستضيف حسن شحاتة وحسني عبد ربه وبادو الزكي.

فيما يعلق على السنغال وأوغندا التى تقام فى تمام الساعة السابعة حاتم بطيشة ويقود الاستوديو التحليلي الذي يقوده كريم خطاب ويستضيف طه إسماعيل وأيمن يونس ووليد صلاح الدين وخليلو فاديجا.

تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في إجراء عدة خطوات كالتالي:

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- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة "تايم سبورتس" اخرج من إعدادات البحث واعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".

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