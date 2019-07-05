مصدر: إهتمام تركي بكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر مُقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك إن أحد الأندية في الدوري التركي مُهتمة بالفوز بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعاني كهربا في الوقت الحالي من أزمة مع نادي الزمالك، حيث أنه غاب عن تدريبات الفريق في إطار التحضير لاستكمال الموسم الجاري والتحضير للموسم الجديد.

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وانقطع اللاعب عن التدريبات بداعي أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

وأكمل المصدر الذي قال من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن أحد الأندية في الدوري التركي - دون أن يذكر الاسم - مهتم بضم اللاعب وأن الأيام المقبلة قد تشهد حسم الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الزمالك قد توجه إلى قبرص في بعثة تحت قيادة المدرب خالد جلال من أجل خوض معسكر التحضير لعودة الدوري.