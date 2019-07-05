آلان جريس يتفقد أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية قبل مواجهة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: قام آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، بمعاينة أرضية ستاد الإسماعيلية الرياضي قبل مواجهة فريقه أمام غانا بدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019. ويحتضن ملعب الإسماعيلية مواجهة تونس وغانا، في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية علي نفس الملعب مساء يوم الإثنين المقبل. وحرص جيريس على تفقد أرضية ملعب الإسماعيلية وغرف الملابس والجيمانيزم، سيعقبه قيام لاعبي المنتخب التونسي بتفقد ملعب الإسماعلية غدًا السبت. وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، خلف منتخب مالي المتصدر صاحب الـ 7 نقاط.

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