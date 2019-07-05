"تشابه اسماء" .. جارديان تكشف هوية "تريزيجيه" المطلوب في أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يراقب نادي أستون فيلا الإنجليزي الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق قاسم باشا التركي، والذي يشارك حاليًا بقميص منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، املًا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي استعراضها لأبرز تحركات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات، ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن نادي أستون فيلا يستهدف بجدية التعاقد مع المصري تريزيجيه.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الخطوة المقبلة في ميركاتو أستون فيلا ستكون بالتحرك تجاه التعاقد مع تريزيجيه، وأضاف كاتب التقرير مازحًا أن الهدف هو تريزيجيه لاعب المنتخب المصري، وليس المهاجم الفرنسي المعتزل البالغ من العمر 41 عامًا.
وأكمل تقرير الصحيفة أن أستون فيلا رصد ميزانية تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني لصفقات الميركاتو الحالي، بدأت بدفع 14 مليونًا للتعاقد مع مات تارجيت من صفوف فريق ساوثامبتون.
ويعد تريزيجيه هدفًا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قدم جلطة سراي وفنربخشه عملاقا الكرة التركية عروضًا للتعاقد معه، كما راقبه نادي ليون الفرنسي قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية.
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